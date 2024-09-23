Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Polis detayı dikkat çekti: 'Bir dahaki sefere kafanıza basarım'

23 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:02

İstanbul Ümraniye’de görevi başında olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a kurşun yağdırarak şehit eden Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımları ortaya çıktı. Katilin uzun namlulu silahlarla fotoğrafları dikkat çekti.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru​ Şeyda Yılmaz ve hırsızlık​ suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti arasında arbede yaşandı. Bu sırada polisin silahını alan Geçti, Şeyda Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Yaşanan saldırıda Yılmaz şehit düşerken, saldırganın 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.

KATİL SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Katil Geçti'nin 1 cinsel tacizden 2 de çocuğa cinsel istismar ve değişik suçlardan tam 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA BÖYLE POZ VERMİŞ

Olayın ardından yaralı olarak yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin sosyal medya paylaşımları şoke etti. Cinsel istismar, taciz ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan saldırganın silahlı ve kalaşnikoflu fotoğrafları ortaya çıktı.

PAYLAŞIMLARDA POLİS DETAYI

Katilin son paylaşımında polislerin araçta arama yaptığı görülürken, Geçti’nin birkaç ay önce sosyal medya hesabından “Bir dahaki sefere kafanıza basarım” notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

EMNİYET TEŞKİLATINDA YILINI DOLDURMAMIŞTI

Öte yandan Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Eş durumundan İstanbul’a tayin edilen Şeyda Yılmaz, burada Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmişti.