Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti yüzü maskeli ve şapkalı olarak çıkarıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 20:34 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:37
Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti Metris Cezaevinden çıkarıldı. Yüzü maskeli ve şapkalı olarak kamufle edilen Geçti Erzincan'da görüntülendi. İşte o anlar...
İstanbul'da polisler tarafından kovalanırken polis memurunun silahını alarak Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti Metris Cezaevinden çıkarıldı. Geçti Erzincan'a nakledilirken görüntülendi.
Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı