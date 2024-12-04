Polis memurundan büyük tuzak! Milyarder iş insanını 20 milyon lira dolandırdı

04 Aralık 2024 08:31 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:51

İstanbul'da karıştığı ölüm kaza nedeniyle gözaltına alınan iş insanı Alper Ferudun polis memuru Selin M. tarafından dosyayı kapatacağını öne sürerek dolandırıldı. Adalet Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı danışmanının adını kullanarak para sızdırmaya başlayan Selin M. iş insanını tam 20 milyon TL dolandırdı. İşte akılalmaz dolandırıcılığın detayları...

Akılalmaz dolandırıcılık olayı ABD​'de yaşayan işadamı Alper Ferudun'un İstanbul​ ziyareti sırasında ölümlü bir kazaya karışmasıyla başladı. Polis memuru Selin M. dosyayı kapatacağını öne sürerek önce Adalet Bakan Yardımcısı'nın sonra Cumhurbaşkanı danışmanının adını kullanarak iş adamından para sızdırmaya başladı.

ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞINCA GÖZALTINA ALINDI

Alper Ferudun, karıştığı ölümlü trafik kazası nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. İddiaya göre Selin M., iş adamından "dosyasını kapatmak için hakim ve savcılara vermek üzere" 500 bin dolar talep etti. Mesajlarında, “Adalet Bakan Yardımcısı’na ulaştım, Cumhurbaşkanı danışmanını aradım, senin için uğraşıyorum bebeğim” gibi ifadeler kullandığı tespit edilen polis memurunun, Ferudun’u Ankara’daki bir savcıyla tanıştırdığı da ortaya çıktı.

SEVGİLİ OLDUKLARINI İDDİA ETTİ

Sözcü'nün haberine göre; şikayet dilekçesinde Ferudun, Selin M.’nin kendisini üst düzey bağlantıları olduğunu söyleyerek kandırdığını ve davasını çözmek için para aldığını öne sürdü. Selin M. ise ifadesinde, Ferudun ile sevgili olduklarını ve iş adamının kendisine pahalı hediyeler göndermeyi alışkanlık haline getirdiğini savundu. Alınan paraları ise “hediye” olarak nitelendirdi.

Ferudun, şikayet dilekçesinde polis memuruna 500 bin dolar ve 1 milyon 450 bin TL verdiğini belirtti. İddiasına göre Selin M., parayı "dava süreci için kullanacağı" gerekçesiyle alarak ofisteki kasasına koydu. Ferudun ayrıca, Selin M.’nin kendisiyle yaptığı yazışmaları ve bir danışmanlık sözleşmesini de delil olarak sundu.

LÜKS HAYATIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında, Selin M.’nin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu ve henüz mezun olmadan bir rezidansta lüks bir ofis kiraladığı belirlendi. Ayrıca, iş adamını “Adalet Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve hakim-savcılarla yakın ilişkileri olduğu” iddiasıyla kandırdığı öne sürüldü. Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Selin M., Ferudun’un iddialarını yalanladı. “Yalnızca hukuki yardım sağlamak için tanıdığım savcı ve avukatlara yönlendirmelerde bulundum” diyen polis memuru, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selin M. dolandırıcılık iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.