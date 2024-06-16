Polis memurunun evine gelen ekiplerin kanı dondu! Salonda cesetle karşılaştılar

16 Haziran 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 10:41

Sancaktepe İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olay, Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

EVİN SALONUNDA CESET BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve bir ceset buldu. Cesedin Sultanbeyli Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru İ.A. olduğu belirlendi. Polisin eşi ile arasının bozuk olduğu iddia edilirken, eşinin Manisa'da bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.