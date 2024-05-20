Polis memurunun üzerine araba sürdü: Korku dolu anlar kamerada

20 May 2024 16:51 - Güncelleme : 20 May 2024 17:07

Ankara Caddesinde yaşanan olayda, aracını ikinci park olarak hatalı şekilde park eden Mustafa A. trafik polisinin aracını kaldırması yönündeki uyarısı üzerine trafik polisi ile tartışmaya başladı. Ehliyeti olmadığı belirlenen Mustafa A. aracı bir tanıdığının alacağını belirterek uzun süre hatalı park konumunda bıraktı.

OLAY ANI KAMERADA

Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs akrabası Mustafa A. ile trafik polisle tartışmaya başladı. Hatalı park halindeki araca binen Ardahan A. isimli sürücünün aracı kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürmesi üzerine polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu.

Yaşanan olaylar cep telefonu kamerası ile kayıt edilirken polislerle tartışan şahısların haksız olmalarına rağmen gösterdikleri davranışları vatandaşların da tepkisine neden oldu. Trafik polisinin kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.