Polis merkezine saldırdı, evden çıkmadan önce annesine bu cümleyi söyledi!

11 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:37

Geçtiğimiz şubat ayında Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis merkezine gelen 20 yaşındaki Ramazan Dursun çevreyi kurşun yağmuruna tuttu.

Ardından tüfeğini müşteki polis memurları H.G. ve A.B,'ye doğru yöneltti. Silahı tutukluk yapan sanığı fark eden polisler, kaçan Ramazan Dursun'u kovalayıp, omzundan vurarak yakaladı. Sanığın evinde yapılan aramada da 'toplatma kararı' bulunan çeşitli kitaplar ele geçirildi. Dursun'un ayrıca saldırı girişiminden 1 gün önce de haklarında 'DEAŞ üyeliğinden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü yine DEAŞ’a yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanan Y.T.'yi saldırının meydana geldiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edildi.

"SALDIRIYI PLANLADIM"

Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı. Dursun hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

"ANNEME, 'ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM' DEDİM. KAFAM İYİYDİ"

Duruşmaya avukatı ile katılan Ramazan Dursun, polis merkezine tüfekle saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını söyledi. Dursun, ifadesinin devamında, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Kimliğimin üzerimde olmadığını söyledim. Bana, 'Nasıl kimliksiz gezersin' diyerek tepki gösterdiler. Aramızda kimlik yüzünden tartışma yaşanırken bekçiler bana vurdu. Bu benim çok zoruma gitti. Sinirlenip gittim, hurdacıdan bir tüfek aldım. İçine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken de anneme, 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Amacım, polis merkezi önünde tüfekle ateş ederek bekçileri korkutmaktı. Tüfekle önce havaya ateş etmek istedim silah tutukluk yaptı. Sonra polisler beni kovalayıp, yaraladı. Benim herhangi bir örgütle bağım yok. Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun'un tutukluluğunun devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.