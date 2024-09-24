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Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu yerde toplandılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Eylül 2024 00:33 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:46

Ümraniye'de Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen Şeyda Yılmaz için vatandaşlar olay yerinde toplandı. Polise yapılan saldırıyı protesto edenler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

İstanbul'da 26 ayrı suç kaydı bulunan 19 yaşındaki saldırgan tarafından şehit düşen Şeyda Yılmaz için vatandaşlar bir araya geldi. Şehit düştüğü noktaya karanfiller bıraktılar.

Akşam saatlerinde olayın yaşandığı yerde toplanan bir grup vatandaş, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yaşanılan olay için tepkilerini dile getirdi.

Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu yerde toplandılar - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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