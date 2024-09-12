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Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Eylül 2024 02:17 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 02:17

Çorum'da yunus ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.

Çorum'da gece geç saatlerde devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdular. Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üst aramasını yaptılar. 

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramada araç ve şüphelilerin üzerinde 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 20 adet fişek ele geçirdi.

Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti - 1. Resim

CEZAEVİ FİRARİSİ KAÇTI

Bulunan silah ve mühimmata el koyan yunus timleri araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Durdurulan araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden Ö. C. K. olduğu tespit edildi.

Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti - 2. Resim

Gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firar eden şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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