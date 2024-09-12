Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti!

12 Eylül 2024 02:17 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 02:17

Çorum'da yunus ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu: Yaralılar var

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu: Yaralılar var

Çorum'da gece geç saatlerde devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdular. Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üst aramasını yaptılar.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramada araç ve şüphelilerin üzerinde 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 20 adet fişek ele geçirdi.

CEZAEVİ FİRARİSİ KAÇTI

Bulunan silah ve mühimmata el koyan yunus timleri araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Durdurulan araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden Ö. C. K. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firar eden şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.