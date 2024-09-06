Polis ve avukat sevgiliden akılalmaz plan! 1 milyarlık kirli pazarlık operasyon sonucu ortaya çıktı

06 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:35

Tefecilik operasyonu kapsamında tutuklanan iş insanı Moiz Mitrani'ye yapılacak baskının bilgisini sızdıran polis ve sevgilisinin akılalmaz planı suya düştü. İddiaya göre polis Hadi N.K iş insanı Moiz Mitrani'ye operasyon yapılacağı bilgisini avukat sevgilisine sızdırdı. Avukat sevgili bir buluşma ayarladığı Mitrani'den 3 milyon TL ve 30 milyon Euro karşılığı operasyonu engelleyeceğini iddia etti. İş insanı teklifi kabul etmeyince kirli tezgah suya düştü. İşte olayın detayları...

Faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 4 iş insanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iş insanı Moiz Mitrani'ye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Mitrani'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

KİRLİ PAZARLIK ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre soruşturma kapsamında akılalmaz bir pazarlık ortaya çıktı. İddialara göre polis memuru Hadi N.K., sevgilisi olduğu ileri sürülen avukat Merve T.'ye 20 Mart'ta yapılacak operasyonun bilgisini önceden verdi.

Bunun üzerine avukat sevgili Merve T. bir iş hanında Moiz Mitrani ve Anıl S.S. ile buluştu. Dosyayı kapatma ve operasyonun olmaması karşılığında 3 milyon TL ve 30 milyon Euro istedi. Avukat Merve T. bunu vermemeleri halinde kendilerine operasyon yaptırtacağını söyledi. Üstelik Merve T., hem emniyeti hem de savcılığı ayarladığını, içerden bilgi aldığını söyleyerek tehditle para almaya çalıştı. Ancak Moiz Mitrani bu teklifi kabul etmedi ve 20 Mart'taki operasyonda da gözaltına alınıp tutuklandı.

POLİS AVUKATA GİZLİ DOSYADAN BİLGİ VERDİ

Bu detayların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis memuru Hadi N.K. hakkında "Yağmaya teşebbüs" ve "Kamu görevlisi tarafından soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıldan 31 yıl 4 aya kadar, avukat Merve T. ve Hakan A. hakkında ise "Yağmaya teşebbüs" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 7 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

Merve T.'nin o dönem dosyanın zimmetli olduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube'de görevli polis Hadi N.K. ile birlikte çok sayıda HTS ve baz birlikteliklerinin olduğu iddianamede yer aldı. Avukat Merve T. ile polis Hadi N.K.'nın görüşmelerinin olduğunu aynı birimde çalışan diğer polis memurları da doğruladı.

Şüpheliler suçlamaların tamamını reddetti ancak savcılık bu ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek, şüphelilerin gizlilik kararı alınmış dosya hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal etiklerini ve Moiz Mitrani ile Anıl S.S.'yi tehdit ederek para almaya çalıştıkları iddianamede yer aldı.