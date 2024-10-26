Polis ve özel harekat ekiplerine EYP'li saldırı: İki kişi yakalandı

26 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:26

Şırnak Cizre'de polis ve özel harekat ekiplerine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Ekiplere patlayıcıyı atıp ortadan kaybolan iki kişi yakalandı.

Cizre​'nin Cudi Mahallesi'nde 24 Ekim günü akşam 21.00 sıralarında mezbahane önünde bekleyen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine el yapımı patlayıcıyla saldırı​ düzenlendi. Birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine patlayıcı hazırlayarak ekiplere saldıran 2 kişi titiz çalışma sonucu yakalandı.

Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.