Polis ve özel harekat ekiplerine EYP'li saldırı: İki kişi yakalandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:26
Şırnak Cizre'de polis ve özel harekat ekiplerine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Ekiplere patlayıcıyı atıp ortadan kaybolan iki kişi yakalandı.
Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde 24 Ekim günü akşam 21.00 sıralarında mezbahane önünde bekleyen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine patlayıcı hazırlayarak ekiplere saldıran 2 kişi titiz çalışma sonucu yakalandı.
Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı