Polise bıçakla saldırmaya çalıştı! Terör yandaşı, polis köpeğiyle etkisiz hale getirildi
Batman'da belediyelere kayyum atanmasını protesto bahanesiyle sokaklara çıkan PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Polise bıçakla saldırmaya çalışan silahlı örgüt üyesi, polis köpeğinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Terör örgütü yandaşı gözaltına alındı.
Batman'da belediyelere kayyum atamalarını protesto bahanesiyle yeniden sokaklara çıkan PKK sempatizanları, şehri adeta savaş alanına çevirdi. Polisle çatışmaya giren protestocular, havai fişek fırlattı.
POLİS KÖPEĞİ, ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, üyelik ve görevi engelleme suçlarından kaydı bulunan bir kişi, iki bıçakla polis ekiplerine saldırdı. Polisleri yaralamaya çalışan M.E., polis köpeğinin müdahalesiyle paniğe kapılarak gözaltına alındı.
"CEZAİ EHLİYETİ VARDIR" RAPORU VERİLDİ
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen şahsa, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan değerlendirmede “cezai ehliyeti vardır” raporu verildi.