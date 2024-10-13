Polise bir saldırı da Edirne'de: Tuttukları takım yenilince polis yumrukladılar!

13 Ekim 2024 20:56 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 21:06

Edirne'de takımları maçı kaybedince taşkınlık çıkaran taraftarlar uyarıda bulunan polise saldırdı. Gözünden yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Taraftarlarla ilgili işlem başlatıldı.

Polise saldırı haberlerinin bir yenisi Edirne​'den geldi. Zonguldak Kömürspor taraftarları taşkınlık çıkarıp küfürler etmeye başladı. Kendilerini yaralayan polisi yumruklayarak gözünden yaralayan taraftarlardan ikisi gözaltına alındı.

Edirnespor-Zonguldak Kömürspor karşılaşması olaylı bitti. TFF 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor, Zonguldak Kömürspor'a 1-0 yenildi. Taraftarlar mağlubiyet sonrası Zonguldak Kömürspor taraftarlarının polise küfür ve hakaretlerde bulunması, maçta gergin anların yaşanmasına neden oldu. Zonguldak Kömürspor taraftarlarından biri, kendisine uyarılarda bulunan polise yumrukla saldırdı. Gözünden yaralanan polis, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 taraftar​ gözaltına alındı.