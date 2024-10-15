Polise bir saldırı da Samsun'da! Komiseri bıçaklayan saldırgan vuruldu

15 Ekim 2024 06:39 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 06:52

Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Son zamanlarda polise yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Samsun​'un Kavak​ ilçesinde uyuşturucu​ bağımlısı şahıs, polise saldırdı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı. Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı.

KOMİSERİ İKİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.