Polise kızdı, milyonluk aracını gözünü kırpmadan parçaladı! Şoke eden anlar kamerada

30 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:39

Bursa'da polisin ceza yazdığı sürücü sinirden çılgına döndü. Araçtan inen sürücü milyonlarca liralık aracını gözünü kırpmadan parçaladı.

BursdaYıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Polislerin ceza yazdığı sürücü​ sinirden çılgına döndü. Milyonlarca liralık aracını vura vura parçaladı.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACINI PARÇALADI

Edinilen bilgiye göre, polislerin kendisine ceza yazmasına sinirlenen şahıs, duruma öfkelenerek kendi aracına zarar verdi. Bir süre aracına acımasızca vurmaya devam eden şahsı polisler araya girerek durdurdu.