Polise silah çekti "Seni yazdım" diye tehditler savurdu, ardından serbest bırakıldı! O anlar kameraya yansıdı

25 Eylül 2024 23:11 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 23:13

Kastamonu'da polislerin ihbar üzerine gittiği bölgedeki şahıslar önce direndi sonra silah çekip tehditler savurdu. Polislerin gözaltına almaya çalıştığı kişilerden biri "Seni yazdım" dedi.

Kastamonu​ Cide​ ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda ihbar üzerine olay yerine giden polis​ ekipleri çıkan arbedede yaralandı. T.D. ve M.E.D., isimli şahıslar olay yerinde önce polis ekiplerine zorluk çıkardı ardından içlerinden biri silah çekti. Polislere "Seni yazdım" diyerek tehditler savurdular.

SERBEST BIRAKILDILAR

Dün gece gerçekleşen olayda Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri liman bölgesine ihbar sonrası ulaştı. İki şahıs polislere bilinmeyen sebeple direnmeye başladı. İçlerinden biri silah çekti, diğeri polise "Seni yazdım" diyerek tehditte bulundu. Olay yerine gelen takviye polis ekipleriyle T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Çıkar arbedede polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. yaralandı. İki kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Şahısların polis ekiplerine mukavemet gösterdiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin polis ekiplerini, silah çekerek tehdit ettiği görülüyor. Şahıslar dakikalarca polis ekiplerini tehdit ederek kendilerini bırakmalarını söylüyor.