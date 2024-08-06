Polisi atlatacağını düşündü ama burnunu hesaba katmadı!

06 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:03

Depremden etkilenen Hatay Stadyumu'nun açılacağı ve taraftarıyla buluşacağı sezon belli oldu

Depremden etkilenen Hatay Stadyumu'nun açılacağı ve taraftarıyla buluşacağı sezon belli oldu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları şahsa GBT sorgusu yaptı. Polis ekiplerine kardeşinin kimliğini gösteren kişi polisi atlatabileceğini düşündü.

Polis ekipleri sistemdeki fotoğraftaki kişinin burnunun yamuk olmadığını ve bu açıdan şahısla uyuşmadığını fark etti.

YAMUK BURNU ONU ELE VERDİ

Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz olduğunu belirledi. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.

İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.