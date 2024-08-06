Polisi atlatacağını düşündü ama burnunu hesaba katmadı!
Adana'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü, kardeşinin kimlik numarasını vererek polisleri kandırmaya çalıştı. Fakat ekipler şahsın fotoğraftaki kişi ile aynı olmadığını burun detayından fark etti.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları şahsa GBT sorgusu yaptı. Polis ekiplerine kardeşinin kimliğini gösteren kişi polisi atlatabileceğini düşündü.
Polis ekipleri sistemdeki fotoğraftaki kişinin burnunun yamuk olmadığını ve bu açıdan şahısla uyuşmadığını fark etti.
YAMUK BURNU ONU ELE VERDİ
Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz olduğunu belirledi. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.
İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.