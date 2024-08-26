Polis bile durduramadı, yan baktı diye vurdu

26 Ağustos 2024 22:36 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 22:39

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde taksici bir şahıs ve kokoreç satan dükkanın esnafı arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Eline silahı alan taksici kokoreççiyi bastı. Saldırgan şahıs iş yeri sahibinin oğlunu polisin kendisini tutmasına rağmen vurdu.

Trafik polisinin de bulunduğu ortamdaki kavga anbean kameraya yansıdı. Durdurmak için polis elinden geleni yapsa da saldırgan şahıs silahıyla vurdu. Sosyal medyada bu görüntüler dikkat çekti.