Polisi görünce attı, pişkince cevap verdi! Film gibi kovalamaca kamerada

05 Eylül 2024 02:05 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 02:06

Aksaray'da polis ve şüpheli şahsın film gibi kovalamacası kamerayla kaydedildi. Polisin dur ihtarına uymayan şahsın arabadan attığı madde dikkat çekti. Polise yakalanınca nereye attığı sorulunca verdiği pişkin cevap şaşkınlığa uğrattı.

Aksaray Hamidiye Mahallesi'nde bekçilerle denetime çıkan polis ekipleri uyuşturucuyu fırlatan şüpheli şahsın “Bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana, attım diyorum ya abi” sitemiyle şaşkınlığa uğradı. Kalealtı Caddesi'de yaşanan olayda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dur ihtarında bulundukları otomobil durmayınca uzun süre araçla takip yaptı.

UYUŞTURUCUYU KAÇARKEN ATTI "BİR İÇİMLİK ZEHİR ETTİNİZ" DEDİ

Ekiplerin uzun kovalamacanın ardından durdurduğu araçtaki 32 yaşındaki yolcu K.E kimlik kontrolünden de kaçmak isteyip koşarak uzaklaştı. Polis ve bekçiler bu defa yaya olarak ve araçla takibe devam etti. Bölgenin kontrolüyle yakalanan şüphelinin üzerinde suç unsuru bulunmazken attığını itiraf etti.

Polis memurunun “Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?” sorusuna, “Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi” diye sitem etti. Uzun süre yapılan aramada polis memurlarına ilginç teklif ve konuşma yapan şüpheli, “Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde” dedi. Aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, gazetecilerin “Uyuşturucuyu nereye attın?” sorusuna “Hatırlamıyorum” diye cevap veren şahıs polis aracına bindirildi.



