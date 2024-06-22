Polisin bir saat önce uyardığı ortaya çıktı! Faciadan böyle dönüldü

22 Haziran 2024 02:44 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 02:51

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Bursa'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü yolcularının geçirdiği kazada hiç ölüm yaşanmaması polisin sayesinde oldu.

R.T. yönetimindeki 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 YOLCU YARALANDI

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

KAZADAN BİR SAAT ÖNCE POLİS UYARDI

Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.