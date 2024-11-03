Polisin “dur” ihtarına uymadı, araçlara çarpa çarpa kaçtı! Kovalama anı kamerada

03 Kasım 2024 03:33 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 03:41

Avcılar’da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği aracın sürücüsü, “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında çok sayıda araca çarpan sürücü, ağaca çarparak durabildi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlenirken o anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul​ Avcılar’da gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan kovalamaca​ meydana geldi. İddiaya göre Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus polisi ekibi, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü A.Y., polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken şahıs ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

KAZA YAPARAK DURDU

A.Y., Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki birçok araca çarpıp kaçmaya devam etti. Son olarak Merkez Mahallesi’ne kadar devam eden kovalamaca, şahsın önce bir taksiye ardından ise ağaca çarpması ile son buldu. A.Y., polis​ ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahsın alkollü olduğu belirlendi.

KOVALAMA ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Kaza yapan lüks araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaşanan kovalamaca çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Şahsın kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı taksi sürücüsü, “Ben seyir halindeyken adam kaçıp yolu açmak için bana çarptı ve gitti” dedi.