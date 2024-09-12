Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca dakikalarca sürdü! O anlar kamerada

12 Eylül 2024 03:20 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 03:22

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 motosiklet sürücüsü ile film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamacada yakalanan motosikletler çalıntı çıktı. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

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Aksaray’da şehir genelinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine plakası olmayan 2 ayrı motosiklet sürücüsüne “dur” ihtarında bulundu. Fren yerine gaza basıp kaçan sürücüler ile polis arasında kovalamaca başladı.

Aksaray sokaklarında gecenin sessizliği yerini polis sirenlerine bıraktı. Takip yapan ekiplerin telsizden diğer istasyonlara anonsu üzerine bölge adeta abluka altına alındı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean kameraya yansırken, nefes kesen kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü.

MOTOSİKLETİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler motorları bırakıp yaya olarak kaçtı. Kısa sürede izlerini kaybettiren şüpheliler kayıplara karışırken, motosikletlerde yapılan incelemede şase numaralarının kazınmış olduğu tespit edildi.

MOTOSİKLETLER ÇALINTI ÇIKTI

Çalıntı olduğu belirlenen motosikletler trafikten men edilerek otoparka çektirilirken polis ekipleri kaçan şüphelilerin izini sürüyor.