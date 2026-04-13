SON DAKİKA!
Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförüne ceza

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un, 'dur' ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 19:02

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 'nda heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymamaktan yargılanan otobüs şoförü, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförü, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Gökhan Gülyurt tutuksuz yargılandı.
Gülyurt, aracının CHP genel başkanına tahsisli olduğunu ve polis eşliği bulunduğunu belirtti.
Mahkeme, sanığın müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eylemini 'görevi yaptırmamak için direnme' suçu kapsamında değerlendirdi.
Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanık Gülyurt'a söz verdi. Gülyurt, kullandığı araç CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetleriyle bir temasının olmadığını ifade eden Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülyurt'un müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

