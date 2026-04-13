23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymamaktan yargılanan otobüs şoförü, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HABERİN ÖZETİ Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförüne ceza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförü, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Gökhan Gülyurt tutuksuz yargılandı. Gülyurt, aracının CHP genel başkanına tahsisli olduğunu ve polis eşliği bulunduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eylemini 'görevi yaptırmamak için direnme' suçu kapsamında değerlendirdi.



Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanık Gülyurt'a söz verdi. Gülyurt, kullandığı araç CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetleriyle bir temasının olmadığını ifade eden Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülyurt'un müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.