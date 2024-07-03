Polisin kurusıkıyla yakalanan genç sürücüyle imtihanı! Arabadaki yerini beğenmedi
Aksaray'da, polis tarafından durdurulan bir araç içerisinde kurusıkı tabanca bulunan 18 yaşındaki sürücü, gözaltına alındı. Genç sürücü, polis aracına bindirilirken, arka koltuğa oturtulmasına tepki göstererek, "Arkaya gerek var mı?" şeklinde itiraz etti.
Aksaray'da gerçekleşen bir olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin bir uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan Selçuk Bulvarı'nda yaşanan olayda, bir araç, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kontrol altına alındı.
Araç sürücüsü 18 yaşındaki F.C.'nin ehliyet ve ruhsat bilgileri incelendikten sonra yapılan detaylı aramada, araç içerisinde bir tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.
Sürücü F.C., tabancanın kendisine ait olduğunu beyan etti. Olay üzerine, genç sürücü yasal işlemler için gözaltına alındı ve tabanca muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis aracının arka kısmına yönlendirildi. Bu sırada, sürücü F.C. polis memuruna, “Arkaya gerek var mı?” diye soru yöneltti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.