Polis memuru vurularak öldürüldü! İşte dehşete düşüren anlar

29 Ekim 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:27

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan markette çıkan silahlı çatışmada, polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Dehşete düşüren çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte 3 çocuk babası polisin öldürülme anları...

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İnönü Mahallesi 9501 Sokakta bulunan markete silahlı saldırı​ gerçekleştirildi. Ü.Ö.'nün işlettiği markete, daha önce husumetli olduğu kalabalık bir grup geldi. Grubun markete otomobillerle geldiği, gruptan M.A. adlı kişinin market sahibine arkadaşı ve müşterisinin adını vererek kendisine borçları olduğunu ve tahsil etmeye geldiklerini söyledikleri öne sürüldü.

Market sahibi ile grup arasında çıkan tartışmaya bu sırada markette olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel de dahil oldu. Tabancayla 5 el ateş edilen markette bulunan Mehmet Sıddık Temel sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken şüpheliler geldikleri otomobillere kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3 ÇOCUK BABASI POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ağır yaralanan 3 çocuk babası polis memuru Mehmet Sıddık Temel, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde marketin dışından içeriye doğru tabancayla ateş edildiği anlar, silah seslerini duyan ve sokakta olan bir kadının kaçtığı daha sonra da şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı anlar yer aldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda takip başlattı. Polisin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobiller ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.