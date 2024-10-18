Polisler anneleri uyardı: Çocuğunuz bu 12 kelimeyi kullanıyorsa dikkat!

18 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 22:14

Uyuşturucu çeteleri çocukların sağlığına da göz dikti. Para kazanma uğruna gençleri bu ağa çeken çetelere karşı emniyet müdürlükleri anneleri bilinçlendirme seminerleri yapıyor. Eğitimde annelere çocuklarının uyuşturucu kullandığını nasıl anlayacakları aktarıldı. Özellikle bu 12 kelimeyi kullanan çocuklara karşı uyarıda bulunuldu. Uyuşturucu kullanan biri nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

Madde bağımlılığı çocuk​ yaştaki bireylere kadar düştü. Zehir tacirleri gözlerini hem çocukların harçlıklarına hem de sağlıklarına dikti. Ebeveynler çocuklarının uyuşturucu​ kullanıp kullanmadığını anlayabilmenin yollarını arıyor. Bu konuda "En İyi Narkotik Polisi Anne​" konulu eğitimler emniyet müdürlükleri tarafından il il veriliyor. Polisler özellikle çocukların kullandığı 12 kelimeye karşı uyarıda bulundu.

UYUŞTURUCU KULLANAN ÇOCUKLAR BU KELİMELERİ SÖYLEYEBİLİR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile ilgili sunum yapıldı. Uyuşturucu satışında sokak jargonları annelere aktarılarak şu 12 kelimeye karşı şu uyarıda bulunuldu: "Metin amca, düğme, Lamborghini, gogo, kova, ot, üçlü, beşli, ateş, buz, eks, taş' gibi isimler kullanan çocuklara dikkat etmeliyiz"

MADDE KULLANIMININ PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNE DİKKAT

İlk olarak narkotik ile ilgili sunum yapan Emniyet Amiri Yunus Emre Bodur, "Madde kullanımının psikolojik belirtileri arasında hemen hemen psikolojik sorunlarla benzerlik göstermektedir. Madde kullanımının sosyal belirtilerine baktığımızda aile ilişkilerinden uzaklaşma, argo konuşmaya yönelme, aşırı para harcama, evden değerli eşyaların kaybolması, kişinin kendine güven kaybı, kontrol kaybı, kişinin mevcut arkadaş çevresinin değiştirmesi gibi sosyal belirtiler ortaya çıkabilir. Esrar (kenevir) maddesi dünyanın tüm coğrafyalarında üretilebile bir bitkidir. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma düzeyi çok yüksektir. Odunsu bir kokusu vardır. Genellikle basit sigara, nargile düzeneği ile yakarak dumanı tüketilir. Esrar maddesinin aynı zaman skunk diye tabir edilen bir türü de vardır. Kenevirin hibritlenmesi sonucu ortaya çıkan bileşendir. Özellikle annelerimizin dikkat etmesi gereken bu maddelerini kullanan kişilerin kullandığı sokak jargonudur. İlimizde esrar maddesi ile ilgili sokakta kullanılan isimler genel itibarıyla 'ot, toz, kubar, dalga, gogo, kova, üçlü veya beşli' gibi isimlerle adlandırılabiliyor. Bu isimleri çocuklarınızdan duyduğumuzda kesinlikle kulak kabartmalıyız. Bonzai maddesi ise esrar maddesine benzemesi amacıyla laboratuvar ortamında üretilen esrarla benzer etkileri gösteren aslında sıvı bir madde ama spreyle sigara kağıdına sarılarak, basit nargile düzenekleriyle tüketilen bir maddedir. Etkileri esrar maddesine göre kat ve kat daha fazladır. Halk arasında bonzai olarak bilinmese asıl adı sentetik kannobioniddir. Sokak jargonun genellikle 'bonzai, bonz, Jamaika, K2' gibi isimleriyle adlandırılıyor. Eroin maddesi, haşhaş kapsüllerinin çizilmesi sonucu ortaya çıkan sıvının farklı kimyasal işlere tabi tutulması sonucu sonrası oluşur. Genel itibarıyla iğne ile kullanılabildiği yönünde bir algı olsa da soluyarak tüketimi mümkündür. Halk arasında 'beyaz' olarak bilinmesine rağmen rengi daha çok krem veya kahverengi tonlarındadır. Kokain maddesi, bağımlılık yapma gücü en yüksek uyarıcılardan bir tanesidir. İnsanda hareketlilik oluşturuyor ancak bu hareketlilik uyuşturucu maddenin etkisi geçtikten sonra durgunluk oluşturuyor. Aşırı doz nedeniyle ölümlere neden olması yüksektir. İlimizde genel olarak sokakta 'beyaz, taş, çizik, elmas, kristal' gibi isimlerle adlandırılıyor. Metamfetamin maddesi, son yıllarda küresel boyutta ve ülkemiz açısından tehlike oluşturan maddeler açından ilk sıralarda geliyor. Bağımlılık yapma gücü çok yüksektir. Sağlık etkilerinde ise düzensiz ve hızlı artan kalp atışı, solunum problemleri, fiziksel aktivitede artış gibi etkiler meydana getiriyor. Metamfetaminden sonra kişiler madde kullanmaya devam ettikçe uykusuz ve çok hareketli şekilde bulunabiliyor. Madde etkisi geçtikten sonra kişi 3 gün kadar uyuyabiliyor. Bu konuya annelerimiz dikkat etmesi gerekiyor. İlimizde sokakta sıklıkla kullanılan isimleri 'ateş, buz, ıce, taş' şeklindedir. Özellikle ilimizde en çok kullanılan ‘Metin amca' ismine dikkat etmemiz gerekiyor. Ecstasy ise kimyasal bir uyuşturucudur. Sağlık üzerinde çene kitlenmesi ve ağızda kuruluk sıkça görülüyor. Sokakta ecstasy maddesi 'eks, düğme, hap' şeklinde isimlendiriliyor. Bu tür hayatın olağan akışına aykırı söylemelere ‘bana düğme lazım' veya ‘bana Lamborghini lazım' diyen çocuklara dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

REÇETELİ İLAÇLARA DİKKAT

Bodur, kırmızı veya beyaz reçeteli yazılan antidepresan ilaçları ilgili, "Narkotik madde olmamakla birlikte, narkotik madde etkisi olan suiistimal durumunda veya doktorun önerdiği dozajtan fazla kullanılması durumunda narkotik madde etkisinde olan ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Madde kullanan kişilerin özellikle madde bulamaması durumunda yoksunluk belirtilerinin azaltılması için tercih ediliyor. Diğer yasa dışı uyuşturucuların aksine temini çok daha kolay olduğu için tercih ediliyor. Reçetesiz veya kontrolsüz kullanımı bağımlılığa yol açıyor. Reçetesiz satımı ise adli bir sorumluluk doğuruyor. Genellikle kendi ilaç ve marka isimleriyle adlandırılmasına karşın ilimizde sıklıkla 'liliy' veya 'kırmızı-beyaz, Samsunspor forması' şeklinde isimlendiriliyor" ifadelerini kullandı.