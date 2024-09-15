Polisler bile şaşırdı! Protez saçından bakın ne çıktı
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:31
Karaman'da polis ekiplerini şaşırtan bir olay yaşandı. Bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi protez saçının altında gizlediği anlaşıldı.
Karaman’da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A. ve F.B'nin Konya'dan Karaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Kılbasan yolu üzerinde durdurulan şüphelilerin aracında uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
PROTEZ SAÇINA GİZLEDİ
Yapılan üst aramasında M.A'nın protez saçının altına gizlenmiş 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı