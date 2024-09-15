Polisler bile şaşırdı! Protez saçından bakın ne çıktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

15 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:31

Karaman'da polis ekiplerini şaşırtan bir olay yaşandı. Bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi protez saçının altında gizlediği anlaşıldı.

Karaman’da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A. ve F.B'nin Konya'dan Karaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Kılbasan yolu üzerinde durdurulan şüphelilerin aracında uyuşturucu maddeye rastlanmadı. PROTEZ SAÇINA GİZLEDİ Yapılan üst aramasında M.A'nın protez saçının altına gizlenmiş 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlgili Haberler Uyuşturucu kaçakçısı uçak teknisyeninin akılalmaz yöntemi! Görevini kötüye kullandı yakayı ele verdi Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası