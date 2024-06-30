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Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:09
Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı

Eskişehir'de araç trafiğine kapalı yolda motosikletiyle seyir halindeyken kendisini durduran polise sinirlenen ve savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye ters kelepçeye gözaltına alındı.

Eskişehir'de meydana gelen olayda, motoru araç trafiğine kapalı olan caddede motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye, polis ekiplerinin denetimi esnasında durduruldu.

Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı - 1. Resim

Caddeye motorlu araç girişinin yasak olmasından dolayı cezai işlem yapılan kurye, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı - 2. Resim

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Kendisine yazılan cezaya sinirlenen kurye, tartışma esnasında savcı bir yakınını arayacağını söyleyerek polislerden isimlerini ve telefon numaralarını istedi.

Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı - 3. Resim

Devam eden tartışma sırasında görevi başındaki polislere mukavemet gösteren ve sesini yükselten kurye, ekipler tarafından ters kelepçeyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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