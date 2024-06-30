Polislere savcı tanıdığı olduğunu söyleyen kurye gözaltına alındı

30 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:09

Eskişehir'de meydana gelen olayda, motoru araç trafiğine kapalı olan caddede motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye, polis ekiplerinin denetimi esnasında durduruldu.

Caddeye motorlu araç girişinin yasak olmasından dolayı cezai işlem yapılan kurye, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Kendisine yazılan cezaya sinirlenen kurye, tartışma esnasında savcı bir yakınını arayacağını söyleyerek polislerden isimlerini ve telefon numaralarını istedi.

Devam eden tartışma sırasında görevi başındaki polislere mukavemet gösteren ve sesini yükselten kurye, ekipler tarafından ters kelepçeyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.