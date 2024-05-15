Polisleri şaşırtan olay! Nasıl yaralandıklarını bulmak için uzun süre uğraştılar

15 May 2024 09:30 - Güncelleme : 15 May 2024 09:36

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlar, yol kenarında yatan iki kişiyi görünce durumu ekiplere bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.D ve A.A, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

NASIL OLDUĞU HALA BELİRSİZ...

Olay yerinde ise herhangi bir araç bulunamadı. Polis, bölgede geniş çaplı inceleme çalışma başlattı. Kazanın neyle yapıldığı ve nasıl meydana geldiği ise belirsizliğini koruyor.