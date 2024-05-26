Polisten kaçarken araba çarptı! Kaçak işçinin panik anları kamerada

26 May 2024 09:09 - Güncelleme : 26 May 2024 09:11

İstanbul'un göçmen nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerinden Zeytinburnu'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Polis denetiminden kaçan bir kaçak işçiye otomobil çarptı.

Geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde gerçekleyen olayın adresi Maltepe Mahallesi’ydi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine kaçak sığınmacıları tespit etmek için gelen polis ekipleri, kontrollerinden çalışma izni olmadığı öğrenilen bir işçi bölgeden koşarak kaçmaya başladı.

YERE DÜŞTÜ AMA ALDIRMADI

Bu esnada önüne atladığı arabanın çarptığı kaçak işçi yere düştükten sonra ayağa kalkarak arkasına bile bakmadan koşmaya devam ederek gözden kayboldu. Korku dolu anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde yaşanan kovalamacıyı merak eden vatandaşların verdiği tepkiler de yer aldı.