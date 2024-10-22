Polisten kaçan şahsı çelme takarak düşürdü! Olay anı kamerada

22 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:33

Kayseri'de denetim yapan polislerin durdurduğu şahıs ihtara uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Kaza yaptıktan sonra aracından inip son sürat koşan şahıs, bir vatandaşın taktığı çelme ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri​ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim kapsamında şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Aracıyla hızla kaçmak isteyen şahıs, araçlara çarparak kaldırıma çıktı. Kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı. Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İsminin E.P. olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan kontrollerinde 'yağma' suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Ayrıca şahsın yapılan test sonucunda narkotik madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.P.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 28 bin 150 TL idari para cezası yazıldı ve şahıs emniyete götürüldü.

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.