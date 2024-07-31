Polisten kaçan suçluyu çelme takarak durdurdu! Sosyal medyada gündem olan görüntüler
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:40
İzmir'de yolda yürürken bir suçlunun polisten kaçtığını fark ettiği suçluya çelme takan genç, bu sayede adamı yere serdi. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İzmir'de yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu.
Konak ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, şüpheli bir şahsın polis ekiplerinden kaçtığı görüldü.
POLİSLERDEN KAÇIYORDU
O anlarda yoldan geçen bir genç, polislerden kaçan şahsa çelme takarak durdurdu.
Kaçan şahıs, gencin çelmesiyle bir anda kendisini yerde buldu.
TAKTIĞI ÇELMEYLE DURDURDU
O anlar, sokaktaki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
İşte polislerden kaçan şahsı çelmesiyle düşüren genç...
Kaynak: tgrthaber.com