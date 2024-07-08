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Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Temmuz 2024 06:57 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:33
Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan motosikletteki iki şüpheli kaza yapınca yaralı olarak yakalandı. Tedavilerinin ardından zanlılar gözaltına alındı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen zanlıların motosikletle kaçması üzerine kovalamaca başladı.

YÜK TRENİ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı - 1. Resim

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

Müdahalelerin ardından iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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