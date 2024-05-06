Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Polisten kaçışın sonu kazayla bitti
06 May 2024 10:38 - Güncelleme : 06 May 2024 10:43

Polisten kaçışın sonu kazayla bitti

İstanbul'da polisten kaçan bir motosikletli ters yöne girip seyredince bir ambulansa çarptı. Kaza kameralara saniye saniye yansırken, yaralanan motosikletli ve yolcusuna ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polisten kaçışın sonu kazayla bitti

İstanbul Kağıthane'de önceki ay meydana gelen olayda, akşam saatlerinde motosikletle seyreden Burak Öztürk ve Atilla Şengül polisin “dur” ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Bir süre boyunca ters istikametten giren motosikletli, karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ayağından yaralanırken, onlara ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Polisten kaçışın sonu kazayla bitti - 1. Resim

ARANMASI OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ...

Müdahale sonrası yaralı iki şahıs, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ise şahısların aranmasının olduğu ve bu yüzden ihtara uymayıp kaçtıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şahıslardan birinin üstünden de bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...