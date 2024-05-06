Polisten kaçışın sonu kazayla bitti

06 May 2024 10:38 - Güncelleme : 06 May 2024 10:43

İstanbul Kağıthane'de önceki ay meydana gelen olayda, akşam saatlerinde motosikletle seyreden Burak Öztürk ve Atilla Şengül polisin “dur” ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Bir süre boyunca ters istikametten giren motosikletli, karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklettekiler ayağından yaralanırken, onlara ilk müdahaleyi çarptıkları sağlık ekibi yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

ARANMASI OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ...

Müdahale sonrası yaralı iki şahıs, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ise şahısların aranmasının olduğu ve bu yüzden ihtara uymayıp kaçtıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şahıslardan birinin üstünden de bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.