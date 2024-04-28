Polisten kaçtı, arabanın içinden 7 koyun çıktı

28 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:15

Karaman'da dün akşam saatlerinde yaşanan ilginç olayda; kent merkezinde devriye görevi yapan trafik ekibi, M.G. isimli vatandaşın kontrolünde olan otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

ARACIN İÇİNDEN ÇALINTI 7 KOYUN ÇIKTI

Polisin ihtarına uymayan M.G. kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından M.G., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde ve bagajında yapılan aramada ayaklarından bağlanmış 7 adet çalıntı koyun bulundu.

SÜRÜCÜ JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Polis, dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne 10 bin 500 lira para cezası yazarken, çekme belgeli olan araçsa otoparka çekildi. Sürücü M.G. ise hakkında hırsızlıktan adli işlem başlatılmak üzere koyunlarla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.