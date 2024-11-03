Polisten meslektaşına nöbet kurşunu! İşe geç kalan arkadaşını bacağından böyle vurdu

03 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:13

İstanbul Ataşehir’de bir polis merkezinde işe geç kalan polis memuru ve arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşının işe geç kalmasına oldukça sinirlenen polis memuru, meslektaşını bacağından vurdu. Şaşkına çeviren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum patlama sesiyle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

Çorum patlama sesiyle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de bir Polis Merkezi'nde görevli olan polis sabah mesaiye geç kaldığı için meslektaşıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda oldukça sinirlenen polis, silahıyla mesai arkadaşını bacağından vurarak yaraladı.

SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Polis memuru A.A. ile yine polis memuru olan R.O.A, görev saatine geç kalma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevredeki diğer polis memurları tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

A.A’nın olay yerinden ayrıldığı sırada, R.O.A silahını çekerek A.A’nın sol bacağına ateş etti. Yaralanan polis memuru A.A, çevredeki meslektaşlarının yardımıyla hemen Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Olay sonrası R.O.A, Ford Focus marka aracıyla bölgeden uzaklaştı.