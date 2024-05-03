Pompalı tüfekle iş yerini bastılar: O anlar kamerada

03 May 2024 19:55 - Güncelleme : 03 May 2024 20:01

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisini işleten M.A.’nın iş yerini, 45 gün önce Malkara’dan satın aldığı bir aracın eski sahipleri olduğu iddia edilen kişiler silahla bastı. Araca ve M.A. ile ailesinin polisi aramasını engellemek için telefonlarına el koymak isteyen O.Y., ‘Bu arabayı yakarım burayı da yakarım’ diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

M.A. ile 5 ay ortaklıkları olduğu öne sürülen O.Y.’nin ve 2 silahlı arkadaşının da bulunduğu kişileri M.A. ve ailesi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadılar. O anlar kameralar tarafından saniye saniye altına alındı.

İddiaya göre çöp kamyonetini kaçırmaya çalışan şahıslara engel olmaya çalışan M.A. ve yakınları zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi. Şahıslar, ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi görünce geldikleri araçla kayıplara karıştı.

O an işletmede bulunan 2'si kadın 5 kişinin ise korku dolu anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken Kapaklı polisi kayıplara karışan şahısları arıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri geri dönüşüm tesisinde yaptıkları incelemede boş kovanları toplarken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hareket geçen polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.