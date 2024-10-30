Pompalıyla dehşet saçtı! İki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

30 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:38

Eskişehir'de İki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.E öfkeyle evden aldığı pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti. Başından vurulan Şalt feci şekilde hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de iki arkadaşın tartışması kanlı bitti. Dehşete düşüren olay bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Aynı evin içinde bulunan Erkan Şalt, O.E., O.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.E., evde bulunan pompalı tüfekle Erkan Şalt'a ateş etti.

BAŞINDAN VURULDU

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, başından silahla vurulan Erkan Şalt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı O.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan O.A. ve H.K. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Erkan Şalt'ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.