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 | Baran Aksoy

POS cihazlarıyla 50 milyar TL'lik dev vurgun! Detaylar şoke etti

İstanbul merkezli 6 ilde POS cihazlarıyla kara para akladığı tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Çetenin yaklaşık 50 milyar TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Operasyonda 62 kişi yakalanırken ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 12:06

İstanbul Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Fatih ilçesindeki Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı kişilerin, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım-satımı gibi sektörlerde kurdukları şirketler ve bu şirketlere ait POS cihazları üzerinden POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

POS cihazlarıyla 50 milyar TL'lik dev vurgun! Detaylar şoke etti

AYNI ANDA AYNI TUTAR

Şüphelilerin, yabancı kartlar kullanarak aynı anda ve aynı tutarda, şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından işlem gerçekleştirdikleri, ayrıca başka yabancı kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından benzer tutarda ardışık çekimler yaptıkları tespit edildi. Bu şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle örtüşmeyen şekilde, özellikle 22.00-08.00 saatleri arasında yoğun ardışık işlemler gerçekleştirildiği saptandı.

LÜKS YAŞAMLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Elde ettikleri gelirlerle kara para akladıkları, bu yolla eşleri ve akrabaları adına taşınmazlar ile araçlar satın aldıkları, sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yaparak lüks yaşamlarını sergiledikleri belirlendi.

POS cihazlarıyla 50 milyar TL'lik dev vurgun! Detaylar şoke etti

50 MİLYAR TL'LİK VURGUN!

Mali Şube ekipler, MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında suç ağı üyelerine ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim işleminin yapıldığını tespit etti. Çete, bahsi geçen yöntemle yaklaşık 50 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşarak büyük bir vurgun yaptığı belirlendi.

POS cihazlarıyla 50 milyar TL'lik dev vurgun! Detaylar şoke etti

HER ŞEYE EL KONULDU

Şüphelilerin şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği iddia edilen aralarında üst düzey 16 banka görevlisinin de bulunduğu toplamda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çeteye ait toplam değeri 1 milyar TL olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan taşınmazına el konulurken, ele geçirilen araçların bir kısmı ile POS cihazları ve altınlar emniyette sergilendi. 62 şüphelinin polisteki işlemleri devam ederken, firari 23 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#kara para aklama
#emniyet
#Pos Tefeciliği
#Silahlı Çete
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