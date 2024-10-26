Postacı Şinasi'den 600 milyon liralık büyük vurgun! Her yerde aranıyor

26 Ekim 2024 08:04 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:18

Gaziantep'te 'pes' dedirten bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Önceki yıllarda bir posta dağıtım şirketinde çalışan Şinasi Kozan başta iş arkadaşları olmak üzere yakın çevresini "Büyük bir firma sermaye arttırıyor, para getirin, size yüzde 10 kar payı vereceğiz" diyerek milyonlarca lira dolandırdı ve sırra kadem bastı. Kozan'ın şimdiye kadar 36 kişiden 600 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. İşte akılalmaz dolandırıcılık olayının detayları...

Gaziantep​ Postacı Şinasi'yi konuşuyor. 12 yıl önce posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, yakın çevresi ve iş arkadaşlarından "Büyük bir firma sermaye arttırıyor. Ben de kendilerine para buluyorum. Karşılığında bana kâr payı veriyorlar" diyerek para toplamaya başladı. İlk başta güven kazanmak için iş arkadaşlarından aldığı paralara aylık yüzde 10 kâr payı veren Kozan, olayın çevreye yayılması üzerine ev, araba satıp para getirenlerden aldığı paralarla dolandırıcılığın çapını büyüttü. Hatta şehirdeki bazı emlakçıları da işin içine katarak büyük vurgun yaptı.

"İSTANBUL'DA BİR YALI VAR, ONUP SATIP PARALARINIZI VEREYİM"

Kozan, bir süre sonra vatandaşlardan aldıkları yüzlerce daire ve aracı başkalarının üzerine geçirip sattı ve kimseye ödeme yapmadı. Kozan'ın eşi H.K.'nın bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesini yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı​ ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi.

SIRRA KADEM BASTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak sırra kadem bastı. Olayın duyulması üzerine mağdurlar art arda şikayetçi olmaya başladı.

270 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık​ suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı. Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti.

"EV, ARABA, PARA HER ŞEYİMİ VERDİM"

Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarındadır" dedi. Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.