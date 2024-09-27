Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü: Türk savaş gemileri boğazdan böyle geçti

PREVEZE DENİZ ZAFERİ NE ZAMAN KAZANILDI?

Osmanlı'nın Akdeniz​'deki üstünlüğünü kesinleştiren Preveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538'de Osmanlı Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması ile Cenevizli Amiral Andrea Doria'nın liderliğindeki müttefik Haçlı Donanması arasında gerçekleşti.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Donanması'nın Ege'deki adaların bir kısmını Venediklilerden alması Akdeniz’deki ticari ve askeri çıkarları tehlikeye giren Avrupa devletlerini harekete geçirdi.

Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Avrupa, İspanya, Papalık ve Avusturya'nın yanı sıra Venedik, Portekiz, Malta ve Ceneviz’in de katılımıyla Amiral Doria komutasında güçlü bir Hristiyan donanması kurdu.

Preveze Kalesi'ni kuşatan Amiral Doria, Türk donanmasının yaklaşması üzerine Venedik kontrolündeki Korfu'ya çekildi. Arta Körfezi'ne giren Osmanlı Donanması, Haçlı Donanması'nı açık denizde savaşmaya mecbur etti.

Andrea Doria, Osmanlıların "oyalama savaşı" yapacağını düşünürken, Barbaros Hayreddin Paşa'nın beklenmedik saldırıları ve stratejik manevraları karşısında şaşkına döndü. Barbaros'un liderliğindeki 122 gemilik Osmanlı Donanması, 27 Eylül'de Preveze açıklarında 262 gemiden oluşan Haçlı Donanması'na ustalıkla saldırdı.

HAÇLI DONANMASI DENİZİN DİBİNİ BOYLADI

Rüzgarla hareket eden yelkenli gemilerden kurulu Haçlı donanması da rüzgarın elverişliliğinden faydalanarak karşı saldırıya geçti ancak ilerleyen zamanda rüzgarın durması, donanmaya manevra kabiliyetini kaybettirdi. Bu süreçte hem yelkenle hem de kürekle yol alabilen "çektiri" türü gemilerden oluşan Osmanlı Donanması, çok sayıda gemiyi batırarak Haçlı Donanması'na ağır kayıplar verdirdi.

"DENİZLERE HAKİM OLAN CİHANA HAKİM OLUR"

Hezimete uğrayan Andrea Doria, gece karanlığından yararlanarak savaş alanından uzaklaştı. Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapılan savaş, Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlandı. "Denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözlerinin sahibi, denizler fatihi Barbaros'un kazandığı zafer, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa'yı İstanbul'da coşkuyla karşılatan zafer, bütün Osmanlı'da şenliklerle kutlandı. Zafer, bugün de büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmaya devam ediyor. Zaferin kazanıldığı 27 Eylül, her yıl "Deniz Kuvvetleri Günü" olarak coşku ve heyecanla kutlanıyor.