Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maymun çiçeği ile ilgili uyarmıştı! Sözleri davalık oldu!

22 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:26

Maymun çiçeği virüsü (M çiçeği / mpox) dünya genelinde korku salmaya devam ederken henüz Türkiye'de vaka rapor edilmeyen virüsle ilgili uzmanların açıklamaları büyük ilgi topluyor. Bu isimlerin başında gelen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında ciddi uyarılarda bulunmuş, virüsten korunma konusunda aşının önemine dikkat çekmişti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın bu açıklamaları dava konusu oldu.

Tüketiciler Birliği, virüsle ilgili açıklamalarında toplumu endişeşe sevk ettiği iddiasıyla Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'die suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin Kayseri Adliyesi çıkışında açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı uzman isimlerin, çıktıkları TV programlarında, virüsün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını öne sürdü.

"BU ŞEKİLDE MİLLETİ HİZAYA GETİREMEZSİNİZ"

Ceyhan'ın da katıldığı programlarda benzer yönde açıklamalar yaptığını ifade eden Şahin, "Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Ceyhan hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten" suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Şahin "Yargıda da görüşeceğiz. Bu, o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."