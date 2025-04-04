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 | Yusuf Özgür Bülbül

Prof. Dr. Naci Görür Yedisu Fayı’nı işaret ederek uyardı: 250 senelik periyot doldu eli kulağında!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de katıldığı bir konferansta Yedisu Fayı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Konuşmasında özellikle Yedisu Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Görür, bu fayın yaklaşık 250 yıllık bir periyotta deprem ürettiğini ve bu sürenin günümüz itibarıyla dolduğunu ifade ederek, "Yedisu Fayı'nın eli kulağında" şeklinde uyarıda bulundu…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 21:45

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl" konulu programda konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin levha hareketleri sonucu oluştuğunu ve Anadolu ile Avrasya levhaları arasındaki sürekli hareketin faylarda stres birikmesine neden olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür Yedisu Fayı’nı işaret ederek uyardı: 250 senelik periyot doldu eli kulağında!

“BUNU ASLA ENGELLEYEMEZSİNİZ”

“Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir” diyen Görür, şöyle devam etti:

“Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi. Tam fayın sürtünme yaptığı yerlerde gittikçe orada daha fazla birikir, deprem üretir. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı da zamanı gelince deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz.”

Prof. Dr. Naci Görür Yedisu Fayı’nı işaret ederek uyardı: 250 senelik periyot doldu eli kulağında!

250 YILLIK SÜRE DOLDU

Yedisu Fayı'nın 250 senede bir dolduğunu kaydeden Görür, bunun uzun bir süreç olduğunu vurguladı. Görür, şunları kaydetti:

"Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939'da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü. Erzincan'dan geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu Erzincan ile Karlıova arası, Yedisu Fayı. Bu fay 1939 yılında dahi kırılmadı, en son kırılması 1784 yılıdır. 1784'ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla 'Yedisu Fayı kırıldı kırılacak' derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez. Önemli olan da zaman değil, önemli olan 'Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?'.

Görür, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar katıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

NACİ GÖRÜR KİMDİR?
Naci Görür, Türk yer bilimci, deprem bilimci, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve akademisyen. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olan Görür, havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları ile tanınmaktadır.
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