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Prof. Dr. Naci Görür yüzde vererek duyurdu! 7 üzeri deprem geliyor 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 18:27 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:32
Prof. Dr. Naci Görür yüzde vererek duyurdu! 7 üzeri deprem geliyor 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da ve Akdeniz açıklarından gerçekleşen depremleri değerlendirdi. Marmara Bölgesi için uyarıda bulunan Görür, "1999'dan hemen sonra her an olmak kaydıyla bölgede 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir" dedi. 

Anadolu'da ve Türkiye'nin karasularında meydana gelen depremler artışa geçti. Deprem bilimcilerden peş peşe uyarılar gelirken Habertürk'e konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. 

Adana'da dün gerekleşen 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremleri, Akdeniz'deki 4.9'luk depremi değerlendiren Görür, "Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldi. Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşünüyoruz. Sebebi de Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen Doğu Anadolu Fayı. Kahramanmaraş üzerinden de Batı'ya doğru, oradan da Adana havasına doğru saçaklanmakta." diye konuştu. 

Prof. Dr. Naci Görür yüzde vererek duyurdu! 7 üzeri deprem geliyor  - 1. Resim

NACİ GÖRÜR: ADANA HAVZASINDA DEPREM BEKLİYORUZ

Adana'daki deprem ihtimali hakkında da konuşan Görür, "Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür yüzde vererek duyurdu! 7 üzeri deprem geliyor  - 2. Resim

MARMARA DEPREMİ İÇİN YİNE UYARDI

Olası Marmara depremi hakkında da konuşan Görür, ABD'li bilim adamları liderliğindeki bir ekip 2000 yılında bir araştırma yaptılar. Daha 3,4 ay önce bu çalışmayı revize etti; 1999'dan hemen sonra her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir." diyerek oran verdi. 

'ÇOK YAVAŞIZ' DİYEREK SİTEM ETTİ

Olasılığın büyüklüğü hakkında açıklamalarda bulunan Görür, "Daha önce yüzde 64'tü. Bunun dediği 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47. Bugün zaten 25 senesi geçti. Yani yazı tura atsan yüzde 50. Bu muazzam bir olasılık. Dolasıyla tabiat ve bilim bize her şeyi söylediği halde neden bu kadar yavaşız. Ben bunu anlayamıyorum." diyerek sitem etti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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