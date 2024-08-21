Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Sorun belli, çözüme odaklanmalıyız

21 Ağustos 2024 21:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 21:18

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) binlerce Marmara depreminin 25. yıl dönümünde yayımladığı rapora göre 7.5 şiddetindeki olası bir depremde İstanbul'daki yapıların yüzde 20'sinin ağır hasar alacağını açıkladı. Raporu değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Sorun belli, artık çözüme odaklanmalıyız" dedi.

'DEPREM İÇİN SOKAĞA İNİP ÇALIŞMALIYIZ'

Habertürk canlı yayınında konuşan Görür, 1999 Marmara depreminden bu yana geçen 25 yılın ardından hala gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Ben, bu depreme karşı nasıl önlemler aldığımızı konuşmayı isterdim. Neden bunu yapamıyoruz, bunu sorgulamalıyız. Toplumun bakış açısı değişmeli. Artık rapor eksikliğimiz yok, fakat işi yapmıyoruz. Sokağa inip çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

'SORUN BELLİ, ÇÖZÜME ODAKLANALIM'

İstanbul'un depreme yeterince hazırlıklı olmadığını vurgulayan Görür, "Sorun belli, artık çözüme odaklanmalıyız" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları şöyle:

Bu raporlar neden yayımlanıyor onu anlatmalıyız. İstanbul deprem bekliyor ama bunun yüzdesi önemli değil. Zararı azaltmak için neden bir şey yapmıyoruz? Ben Marmara depreminin üzerinden 25 sene geçtikten sonra isterim ki bu depreme karşı nasıl önlemler aldık bunu konuşalım. Bunu neden yapamıyoruz bunu konuşalım. Toplumun bakışı değişmeli. Bu raporlardan çok var. Bizim rapor eksikliğimiz yok. Biz işi yapmıyoruz, sokağa inmeli işi yapmalıyız. Biz 1999 depreminde de bu verilere hakimdik. Deprem gelmeden önce önlemi almalıyız. İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor. Sorun belli, artık çözüme odaklanmalıyız.