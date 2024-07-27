Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün Bingöl depremi uyarısı korkuttu! İki büyük fay hattının tam ortasında kalıyor

27 Temmuz 2024 08:52 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:04

Önceki gün tgrthaber.com'a özel olarak konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, kazılan fay hatları konusunda uyarırken en yakın zamanda Bingöl'de deprem beklediklerini vurguladı.

Okan Tüysüz'ün Bingöl depremi uyarısında sonra ise 26 Temmuz'da Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akıllara Tüysüz'ün uyarıları geldi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ'ÜN BİNGÖL DEPREMİ UYARISI KORKUTTU!

Bingöl, Kuzey Anadolu Fay hattı ve Doğu Anadolu Fay hatlarının tam ortasında kalıyor.

Okan Tüysüz, sık sık meydana gelen depremlerin stres biriktirdiğini bu yüzden tam olarak yön değiştirdiğini belirtmişti.

Fay hatlarının olduğu bölgelerde başlatılan kazı çalışmalarında depremlerin şiddetleri ve öyküleri tespit edildiğini vurgulayan Tüysüz, Türkiye'de en kritik noktanın Bingöl olduğunun altını çizdi.

Açıklamalarında Bingöl bölgesinde riskli iki fay hattının olduğunu vurgulayan Tüysüz, tarih tam olarak bilinmese de bölgede yaklaşan 7 üzeri bir deprem olacağını bildirdi.

Bunun en büyük nedenlerinden biri ise en hareketli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattının çok fazla stres birikmesinden kaynaklı olduğunun altını çizdi.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI HAREKETLENİYOR

Öte yandan Türkiye'de depremlerin yıkıcı olmasının nedeninin nüfus olduğunu vurgulayan Tüysüz'ün açıklamalarından sonra bölgede deprem meydana gelmesi endişeye neden oldu.

Fay hatlarındaki bu hareketlilik konusunda diğer uzmanlardan da uyarılar geldi. Japon deprem uzmanı Moriwaki'de Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini belirtti.

Belli aralıklarla bu bölgede geçen fay hattında meydana gelen depremlere göre hesaplandığında depremin yaklaştığının vurgusunu yaptı. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Yoshinori Moriwaki, Bingöl depreminin bölgeyi de olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye aktarılan strese göre vurgu yapan Japon deprem uzmanı zeminin yani toprağın yumuşak olmasından kaynaklı yıkımların da büyük olacağını söyledi.

Bölgenin jeolojik yapısına vurgu yapan Moriwaki, bir an önce binaların temellerinin sağlamlaştırılmasını ve tehlikeli olan yerlerin ise yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini açıkladı.