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 | Bengül Arıca

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Akdeniz depremi sonrası açıklama! 'Ege deprem kümesine dikkat!'

Akdeniz'de gece 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntıyla ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş'tan bir açıklama geldi. "Ege deprem kümesine dikkat" diyen Prof. Dr. Bektaş, "Ege deprem kümesi batıda İzmir- Manisa, doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Girit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Akdeniz depremi sonrası açıklama! 'Ege deprem kümesine dikkat!'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 08:42

Türkiye beşik gibi sallanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'de gece saat 01.51'de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden de hissedildi.

Korkutan depremle ilgili Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bektaş Girit Fayı'nın yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloku'nu zorlamaya devam ettiğini söyleyerek bu depremin Ege deprem kümesine stres transferi yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Akdeniz depremi sonrası açıklama! 'Ege deprem kümesine dikkat!'

'STRES TRANSFERİ YAPTI'

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımları şöyle:

"Girit Fayı M6 depremiyle Uşak Fay Bloku'nu zorlamaya devam ediyor. Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına itilmesinden kaynaklanan stres Girit Fayı ile M6 depremini oluşturmuş ve kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloku'na ve üzerindeki Ege deprem bölgesine stres transferi yapmıştır.

EGE DEPREM KÜMESİNE DİKKAT!

Ege deprem kümesine dikkat! Son yüzyılda Uşak Fay Bloku üzerinde 5 adet M6-7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi batıda İzmir-Manisa, doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Girit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır."

https://x.com/profobektas/status/1922482213100073043

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