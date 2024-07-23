Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Çanakkale'deki deprem sonrası çarpıcı açıklama! Büyük depremi işaret edip uyardı

23 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:25

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 17.39'da gerçekleşen depremin yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedilmesiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERİ DAHA BÜYÜK DEPREMLERİN İZLEMESİ OLASIDIR"

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi Çanakkale'nin izlediğini belirten Bektaş, Marmara Denizi'nin güneyindeki faylarda gerilmenin arttığını ifade etti.

İşte Prof. Osman Bektaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı uyarı;

"4,4 Marmara Adası depremini takip eden 4,7 Ezine depremi "Marmara Denizinin güneyindeki faylarda gerilme artışı" olduğu görüşünü güçlendirir. Son bir kaç yıldan beri devam eden orta büyüklükteki depremleri daha büyük depremlerin izlemesi olasıdır."