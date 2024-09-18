Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Malatya depremi sonrası uyarı: Bu tür depremler devam edecek

18 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:12

Malatya'nın Pütürge ilçesinde gece meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş bir paylaşım yaptı. Bektaş korkutan depremle ilgili "Gecikmiş artçı bir deprem. Bu tür depremler bölgede devam edecek" ifadelerini kullandı.

Malatya​'nın Pütürge​ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli gece saat 01.38'de gerçekleşen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedilmesiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BU TÜR DEPREMLER BÖLGEDE DEVAM EDECEK"

Malatya'da meydana gelen depremin gecikmiş bir atçı olduğunu ifade eden Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sol yönlü, sırasıyla, Doğu Anadolu ve Malatya Faylarının ürettikleri 7,8 ve 7,5 deprem​ çiftlerinin kuzeye doğru yapmış olduğu stres transferi sonucu oluşan gecikmiş artçı bir deprem. Bu tür depremler bölgede devam edecek"