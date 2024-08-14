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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Sivas depremi sonrası açıklama! Yıkıcı depremi işaret edip uyardı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 08:24 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 08:41
Prof. Dr. Osman Bektaş&#039;tan Sivas depremi sonrası açıklama! Yıkıcı depremi işaret edip uyardı

Dün Sivas'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ta önemli bir açıklama geldi. Bektaş Doğu Anadolu Fayı'nın Sarılar, Deliler, Ecemiş faylarını da etkilediğini ve bu tür depremlerin devam edeceğini belirterek "Yıkıcı depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Sivas'ta dün 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 9,7 km altında gerçekleşirken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Sivas depremi sonrası açıklama! Yıkıcı depremi işaret edip uyardı - 1. Resim

"BU TÜR DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Bu tür depremlerin devam edeceğini belirten Bektaş şu ifadeleri kullandı;

"Doğu Anadolu Fayı, Malatya, Sarılar, Deliler ve Ecemiş Fayları birlikte Sol yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemini oluşturur.
Bu fay sistemi üzerindeki 7,8 ve 7,5 depremleri Sarılar, Deliler, Ecemiş faylarınıda etkilediğinden bu tür depremler devam edecektir."

"YIKICI DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Öte yandan Bektaş paylaşımı sonrası bir takipçisinin sorusu üzerine "Deprem büyüklüğü hakkında kesin bir şey söylenemez. Ama yıkıcı depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Sivas depremi sonrası açıklama! Yıkıcı depremi işaret edip uyardı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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