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 | Yusuf Özgür Bülbül

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kumburgaz fayı uyarısı: 6,2’lik potansiyel var!

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin süresinden ziyade şiddetinin yıkıcı olacağını vurguladı. Üşümezsoy, "Bundan sonra artık depremler sustu" diyerek dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 22:33

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3,9'luk depremin hemen ardından 6,2 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşandı ve devamında çok sayıda artçı oldu. İstanbulluları korkutan sarsıntılar üzerine uzmanlardan da dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin süresinin değil şiddetinin yıkıcı olacağını söyledi. Üşümezsoy, "Ben depremi Silivri çukurunda bekliyordum" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kumburgaz fayı uyarısı: 6,2’lik potansiyel var!

“MARMARA DENİZİ'NİN İÇİNİ AVUCUMUN İÇİ GİBİ BİLİYORUM”

Prof. Dr. Üşümezsoy, programda ayrıca meslektaşı Prof. Dr. Celal Şengör'e yönelik de değerlendirmelerde bulundu. "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı?" diye soran Üşümezsoy, "1999'dan sonra Marmara'da büyük bir deprem yok demiştim. Marmara Denizi'nin içini avucumun içi gibi biliyorum. Kuzey Anadolu Fayı yanal hareket eden bir sistem" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kumburgaz fayı uyarısı: 6,2’lik potansiyel var!

“KUMBURGAZ FAYINDA 6,2’LİK POTANSİYEL VAR!”

Kumburgaz fayında 6,2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli olduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yeşilköy ve Bakırköy'le ilgili gelen soruya da bölgedeki kireç taşı zeminleri sayesinde 2 yerin de daha sağlam olduğunu sözlerine ekledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1915483774856335674

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